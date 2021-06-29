Число жертв обрушения жилого дома во Флориде выросло до 11 человек

Спасатели вытащили из-под завалов тела 11 человек. После шести дней раскопок еще 150 человек остаются пропавшими без вести в результате обрушения жилого дома в Майами.

Личности всех 11 погибши установлены, сообщили в пожарном департаменте округа Майами-Дейд. Имена опубликованы на странице ведомства в соцсети.

Работы по разбору завалов продолжаются с использованием инфракрасных сканеров и поисковых собак. Спасатели заявили, что по-прежнему слышат из-под обломков звуки, похожие на царапанье и постукивание. Там могли остаться пустоты, достаточные для выживания человека, пишет Reuters.

Волонтеры собрали около 1,6 млн долларов, на которые семьям погибших и пострадавших будет оказана помощь.

Специалисты все еще не назвали причину обрушения, но заметили, что в 2008 году при проверке здания были найдены недостатки конструкции. А в 2018 – сильная эрозия бетона в подземном гараже и под бассейном. Но жильцам и администрации города об этом не рассказали.

Власти округа с 26 июня начали проверку всех жилых зданий на соответствие безопасности. Проверки продлятся месяц, сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава. Видео ее выступления опубликовано на странице администрации в соцсети.

Напомним, вечером 24 июня рухнула часть 12-этажного здания в городе Серфсайд в штате Флорида. За первые сутки спасатели достали из-под обломков 37 человек, 11 потребовалась медицинская помощь. Позже сообщили о четырех погибших.

Майами, Наталья Рязанова

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