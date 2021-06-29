В центре Праги неизвестный устроил стрельбу

В центре столицы Чехии произошла стрельба. В результате была ранена женщина, а преступнику удалось скрыться.

Выстрелы послышались на улице Белеградска, сообщает портал Nnovinky.cz со ссылкой на правоохранительные органы. На место происшествия приехали сотрудники полиции, а также медики.

Огнестрельное ранение средней степени тяжести получила 50-летняя сотрудница районного отделения службы занятости. Женщину госпитализировали.

Стрелку удалось скрыться. По данным полиции, подозреваемый – мужчина 60 лет. При себе у него была черная сумка, на голове – бейсболка. Ведется розыск.

Прага, Зоя Осколкова

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