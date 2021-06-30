Брат футболиста Кокорина устроил пьяную драку в кафе из-за отсутствия QR-кода

Младшего брата скандального известного футболиста Александра Кокорина Кирилла Кокорина задержали за драку в центре Москвы.

По информации телеграмм-канала «112», Кокорин-младший и его приятель Карен Григорян ранним утром 30 июня устроили потасовку с сотрудниками одного из кафе на Пресненской набережной после того, как их отказались пустить в заведение без обязательных QR-кодов.

Отмечается, что оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Молодых людей задержали и доставили в отдел полиции, говорится в сообщении.

В то же время, источник агентства городских новостей «Москва» сообщил, что Кирилл Кокорин доставлен в отделение полиции по Пресненскому району столицы, сейчас решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела о хулиганстве.

Напомним, что Кокорин-младший был фигурантом громкого дела о двух драках в центре Москвы, которые произошли утром 8 октября 2018 года в Москве.

В потасовках, помимо Кирилла Кокорина, участвовали его старший брат Александр Кокорин, футболист Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий. В драках пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук. В мае 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам, Кокорина-старшего – к году и шести месяцам колонии общего режима. Брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий получили 1,5 года колонии и один год и пять месяцев колонии соответственно. В сентябре того же года братья Кокорины и Мамаев вышли из колонии по УДО.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.06.21

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