Брата футболиста Кокорина наказали штрафом за потасовку с полицией

Младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл, задержанный утром 30 июня возле Центра международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве, оштрафован на 4 тыс. рублей. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

Кокорин-младший признан судом виновным в неповиновению законному требованию сотрудника полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ). Задержанный вместе с Кириллом Кокориным его приятель Карен Григорян оштрафован на такую же сумму, сообщает «Интерфакс».

К настоящему времени нарушители порядка отпущены по домам.

Ранее сегодня телеграм-канал «112» сообщил, что младшего брата Александра Кокорина вместе с другом задержали и доставили в отдел полиции после того, как они устроили потасовку с сотрудниками одного из кафе на Пресненской набережной. Конфликт возник из-за отказа пропустить их в заведение без обязательных QR-кодов. Отмечалось, что оба дебошира находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Позже телеканал РЕН ТВ сообщил, что Кокорин и Григорян пытались проехать в одно из заведений на территории Центра международной торговли, где сегодня проходит прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, однако им отказали в проезде. В ответ молодые люди начали оскорблять полицейских. После этого их задержали и доставили в отдел полиции.

Напомним, что братья Кокорины в мае 2019 года были осуждены на 1,5 года колонии за две драки в Москве в октябре 2018 года. В потасовках пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей Первого канала. Фигурантами дела были также футболист Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий – они получили год и пять месяцев и год и шесть месяцев колонии общего режима. В сентябре 2019 года оба Кокориных и Мамаев были освобождены условно досрочно.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.06.21

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