В Новгородской области ливнями размыло кладбище и унесло гробы

В Новгородской области из-за сильных ливней обвалился грунт на кладбище. В результате несколько гробов унесло водой.

За сутки в Демянском районе выпало более месячной нормы осадков. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации, передает РЕН ТВ.

Подтопления зарегистрированы в поселке Демянск, деревнях Большие Луки, Филиппова Гора и Черный Ручей.

В одном из населенных пунктов осадки привели к обвалу части кладбища, несколько гробов унесло водой. В настоящее время их ищут спасатели МЧС и родственники усопших.

Великий Новгород, Зоя Осколкова

Великий Новгород. Другие новости 30.06.21

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