Новая схема интернет-мошенников грозит россиянам потерей 1 млрд рублей

Клиенты российских банков за погода лишились более 400 млн рублей из-за новой съемы мошенничества в интернете. По прогнозу специалистов, до конца года ущерб вырастет до 1 млрд рублей, сообщили в Group-IB.

Мошенники используют схему с конца 2020 года и получают деньги граждан через легальную транзакцию в банке. Каждый месяц мошенникам удается провести около 3,7 млн операций в свою пользу.

Они используют подложные страницы, на которых клиенты подтверждают платежи в онлайн-магазинах. Фейковые страницы 3-D Secure хорошо имитируют оригинал и содержат логотипы систем Visa, MasterCard, МИР. Покупатели не сразу понимают, что их обманули, и вводят код из смс.

Для банков платежи выглядят добровольными, поэтому россиянам сложно доказать, что они стали жертвами мошенничества, и вернуть деньги. По данным Group-IB, только некоторые крупнейшие банки в России могут защитить своих клиентов от этой схемы.

Напомним, в Югре за одни выходные мошенники сняли с банковских карт дистанционным способом 5 млн рублей. Ранее супруги из Нижневартовского района отдали неизвестным свыше 10 млн, пытаясь избежать мнимого несогласованного списания с карты.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.06.21

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