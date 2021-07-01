Генпрокуратура закрыла более 200 сайтов с поддельными документами, включая QR-коды

Роскомнадзор по требованию прокуратуры заблокировал 226 ресурсов, предлагавших поддельные документы. Мошенники предлагали якобы действующие медсправки на владение оружием, сертификаты прививок от Covid-19 и даже QR-коды для посещения общественных мест.

«Функционирование таких ресурсов создает угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью граждан, ухудшения эпидемической обстановки. Генерирование QR-кодов там осуществляется без проверки сведений о соблюдении установленных требований», – говорится в сообщении Генпрокуратуры в телеграм-канале.

Специалисты отметили, что подобные сайты делают похожими на портал госуслуг или московского правительства, чтобы обмануть граждан. Прокуроры напомнили, что медицинскую справку можно получить только после осмотра врача или сдачи необходимых анализов.

Напомним, с 28 июня для посещения столичных заведений общепита нужен QR-код. Эксперты нашли в даркнете предложения о продаже фальшивых QR-кодов со средней ценой около 11 тыс. рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 01.07.21

Житель Санкт-Петербурга перевел мошенникам 16 млн рублей. / Самолет, вылетавший из Екатеринбурга в Геленджик, столкнулся со стаей птиц. / Девочка-подросток убила школьника посреди города в Иркутской области. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»