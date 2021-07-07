Число жертв непогоды на Кубани увеличилось до семи

В результате стихии в Краснодарском крае погибли семь человек. Судьба еще одного остается неизвестной, передает «Интерфакс» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Ранее сообщалось о трех погибших, теперь данные уточнили. Но спасатели пока не нашли тело мужчины, которого унесло течением в Туапсинском районе.

«Четыре человека в Туапсе, еще два человека в Горячем Ключе, и в Сочи упало дерево на автомобиль, там тоже погиб человек», – рассказали в прокуратуре.

Власти объявили режим ЧС в шести муниципальных районах. Утром 6 июля сообщалось о подтоплении 267 жилых домов и 395 приусадебных участков. Экстренные службы провели большую работу, и она продолжается.

«Остаются подтопленными 52 придомовые территории и 15 домовладений. Все жители вернулись в свои дома, либо размещены у родственников. В пунктах временного размещения людей нет», – рассказали в пресс-службе краевого главка МЧС.

Только в Сочи подтоплены были 70 домовладений, а пострадавшими оказались свыше 300 человек.

«Семьи получат компенсацию из расчета по 10 тыс. рублей на каждого прописанного в доме. За частичную утрату имущества дополнительно по 50 тыс. рублей, при полной утрате имущества – 100 тыс. рублей на каждого члена семьи», – пояснили в администрации Сочи.

Краснодар, Наталья Рязанова

Краснодар. Другие новости 07.07.21

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