Девять человек погибли при падении самолета в Швеции

Девять человек стали жертвами падения самолета недалеко от аэропорта Эребру в Швеции. Экстренные службы быстро добрались до места крушения и потушили загоревшиеся обломки, но не смогли никого спасти.

Инцидент случился около 19:20 часов 8 июля. На борту самолета находились восемь парашютистов и пилот, в катастрофе никто не выжил. По словам очевидцев, некоторые пассажиры пытались спрыгнуть из самолета перед падением.

По данным местной полиции, борт упал вскоре после взлета. Причины крушения пока не установлены, пишет The Sun.

В Эребру живут около 124 тыс. человек, и это шестой по величине город Швеции. В летние месяцы многие жители занимаются парашютным спортом.

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Стокгольм, Наталья Рязанова

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