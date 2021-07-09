Найден один из черных ящиков разбившегося на Камчатке Ан-26

Поисковая бригада нашла один из черных ящиков самолета Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в Палану. Самописец находился на склоне сопки недалеко от поселка.

«Обнаружен один из черных ящиков, при первичном осмотре без критических повреждений», – рассказали в местной администрации «Интерфаксу». Расшифровкой данных бортового самописца будут заниматься специалисты в Москве.

Сотрудники МЧС смогли добраться до места на скале, куда пришелся удар самолета. Место оказалось труднодоступным из-за сильного ветра, который опасен даже для вертолета Ми-8.

Обломки самолета тщательно осматривают на месте и вывозят, чтобы криминалисты Следственного комитета на транспорте могли их изучить. Следователи продолжают расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Как сообщал «Новый День», 6 июля самолет Ан-26 врезался в скалу недалеко от поселка Палана. Все находившиеся на борту 28 человек погибли. Спасатели нашли фрагменты 19 лет, одно удалось опознать. Специалисты продолжают проверять местность и акваторию около места катастрофы.

Палана, Наталья Рязанова

Палана. Другие новости 09.07.21

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