Спасатели нашли 19 тел погибших при крушении Ан-26 на Камчатке

У камчатского поселка Палана спасатели нашли фрагменты тел уже 19 погибших в результате крушения самолета Ан-26. Опознать удалось только одного человека, его личность не уточняется.

«У берегов Камчатки обнаружены фрагменты еще 10 тел погибших», – цитирует представителя МЧС РИА «Новости».

Ранее сообщалось о 9 телах, найденных на месте катастрофы пассажирского самолета, летевшего из Петропавловска-Камчатского в Палану.

К стеле «Город воинской Славы» в краевой столице жители горожане весь день несут цветы и свечи в память о погибших. Сюда же приходят и жители Паланы, которые находятся в городе. Многие были знакомы с теми, кто находился на борту.

Как сообщал «Новый День», 6 июля Ан-26 не прибыл в Палану в запланированное время, и власти объявили поиск. Недалеко от аэропорта камчатского поселка были найдены обломки самолета. На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Предположительно, все они погибли. На месте катастрофы продолжаются поисково-спасательные работы.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 07.07.21

Возбуждено уголовное дело из-за отравления детей в сауне. / ЧП в Подмосковье: на детской площадке убит полицейский. / Мужчина, захвативший отделение Сбербанка в Тюмени, задержан силовиками. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»