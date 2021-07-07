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Среда, 7 июля 2021, 12:20 мск

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Спасатели нашли 19 тел погибших при крушении Ан-26 на Камчатке

Фото: 41.mchs.gov.ru

У камчатского поселка Палана спасатели нашли фрагменты тел уже 19 погибших в результате крушения самолета Ан-26. Опознать удалось только одного человека, его личность не уточняется.

«У берегов Камчатки обнаружены фрагменты еще 10 тел погибших», – цитирует представителя МЧС РИА «Новости».

Ранее сообщалось о 9 телах, найденных на месте катастрофы пассажирского самолета, летевшего из Петропавловска-Камчатского в Палану.

К стеле «Город воинской Славы» в краевой столице жители горожане весь день несут цветы и свечи в память о погибших. Сюда же приходят и жители Паланы, которые находятся в городе. Многие были знакомы с теми, кто находился на борту.

Как сообщал «Новый День», 6 июля Ан-26 не прибыл в Палану в запланированное время, и власти объявили поиск. Недалеко от аэропорта камчатского поселка были найдены обломки самолета. На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Предположительно, все они погибли. На месте катастрофы продолжаются поисково-спасательные работы.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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