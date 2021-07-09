На месте крушения Ан-26 нашли останки всех погибших и второй самописец

Сотрудники МЧС нашли фрагменты еще нескольких тел на месте крушения самолета Ан-26 в окрестностях камчатского поселка Палана. По подсчетам специалистов, теперь известна судьба всех пассажиров и экипажа разбившегося борта.

Найденные тела санавиацией доставят на экспертизу. «По предварительным данным, найдены останки, принадлежащие всем находившимся на борту людям», – сообщили сотрудники авиации «Интерфаксу».

Среди обломков нашли и второй черный ящик. Он оказался поврежден: блок обработки информации вылетел, видимо, от удара. Несколько его фрагментов нашли в воде, но часть с данными так и не удалось обнаружить.

Напомним, Ан-26 разбился 6 июля во время подлета к аэродрому Паланы. На борту находились 22 пассажира и шестеро членов экипажа. За первые сутки спасатели нашли фрагменты тел 19 человек. Опознать смогли только одного. Найденный ранее черный ящик оказался неповрежденным.

Палана, Наталья Рязанова

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