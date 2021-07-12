Власти Японии отпустили траулер «Амур» в порт приписки

Задержанный властями Японии российский траулер «Амур» покинул порт города Момбэцу. Судно без одного члена экипажа на борту вернется в порт приписки, передает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Саппоро.

«Экипажу вернули документы, траулер направился домой. В Японии остался только третий помощник капитана, которому ранее были предъявлены обвинения», – рассказали в дипмиссии.

Напомним, 26 мая недалеко от острова Хоккайдо «Амур» столкнулся с японской рыболовецкой шхуной, отчего лодка перевернулась и трое человек погибли. Российское судно доставило спасенных рыбаков и тела погибших в порт Момбецу, где и оставалось до выяснения обстоятельств.

7 июня японские правоохранители задержали третьего помощника капитана «Амура» Павла Добрянского, который был на вахте в момент столкновения. Его обвинили в ненадлежащем управлении судном, повлекшем за собой гибель трех человек. Россиянину может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн иен (около $10 тыс.).

Саппоро, Наталья Рязанова

Саппоро. Другие новости 12.07.21

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