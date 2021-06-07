Власти Японии задержали помощника капитана траулера «Амур»

Японская береговая охрана на трое суток задержала третьего помощника капитана российского траулера «Амур». Именно он находился на вахте, когда судно столкнулось с японской рыболовецкой шхуной.

«Задержали по подозрению, что он недостаточно полно выполнял свои обязанности и допустил столкновение. Японцы должны в течение 72 часов начать расследование или нет», – сказал консул Генконсульства РФ в Саппоро Роман Колесник РЕН-ТВ.

Если подозрения японцев не подтвердятся, помощника капитана отпустят. Ему уже наняли адвоката, сам россиянин чувствует себя хорошо.

Напомним, траулер «Амур» с 26 мая находится в порту японского города Момбэцу. Власти забрали документы, необходимые для выхода в море, пока не установят все обстоятельства инцидента в Охотском море.

Как сообщал «Новый День», «Амур» столкнулся с японским рыболовецким судном, которое перевернулось. Российский экипаж поднял всех японцев из воды, но трое в результате погибли. «Амур» доставил пострадавших и тела в Момбэцу.

Токио, Наталья Рязанова

Токио. Другие новости 07.06.21

Трое детей погибли на пожаре в Пермском крае. / Дмитрий Гудков покинул страну. / Лось стал причиной смертельного ДТП на ЕКАДе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»