Около 76 человек стали жертвами молний в трех штатах Индии

За сутки молнии убили как минимум 76 человек в индийских штатах Уттар-Прадеш, Раджастхан и Мадхья-Прадеш. 12 человек стали жертвами одного разряда, который попал в башню исторической достопримечательности – форта Амбер. Там туристы спрятались от грозы во время осмотра достопримечательностей, пишет Times of India.

В штате Мадхья-Прадеш от попадания молнии погибли 12 человек, большинство – во время работы в поле. Больше всего погибших, 41 человек, в штате Уттар-Прадеш. Власти Раджастхана сообщили о 23 жертвах стихии. По разным данным, среди погибших от 8 до 12 детей.

Более 60 человек получили различные травмы: от ожогов до переломов, когда пытались спастись от молний. Все они получили медицинскую помощь. Власти штатов обещали денежную помощь семьям погибших и раненых.

Как сообщал «Новый День», в мае лесничие нашли в джунглях Индии сразу 18 мертвых слонов. Во время расследования узнали, что всех убил разряд молнии.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

Нью-Дели. Другие новости 13.07.21

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