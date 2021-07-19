Пассажиры упавшего Ан-28 получили по 100 тыс. от перевозчика

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») выплатила по 100 тыс. рублей пассажирам совершившего жесткую посадку самолета Ан-28. Перевозчик оценил моральный ущерб всех 15 человек в одинаковую сумму, сообщили в пресс-службе компании.

«Перечисление денежных средств осуществлено сегодня, 19 июля. Размер компенсации составил сто тысяч рублей каждому пассажиру. Общая сумма выплат – 1,5 млн. рублей», – говорится в сообщении.

В департаменте здравоохранения Томской области рассказали о состоянии двух человек, которые были госпитализированы после эвакуации с места жесткой посадки. Пилота успешно прооперировали, его и девушку готовятся на днях отпустить домой.

«У пилота состояние удовлетворительное. В субботу он был прооперирован, наверное, в среду мы выпишем его на амбулаторное лечение. Девушка стабильна. Речь идет о выписке в ближайшие дни», – рассказал главный внештатный врач-травматолог департамента Станислав Шагиахметов.

Напомним, 16 июля самолет Ан-28 рейса Кедровое-Томск пропал с радаров. После срабатывания аварийного маяка самолет нашли. Все 15 пассажиров и трое членов экипажа были живы. Самолету пришлось совершить жесткую посадку посреди болота из-за отказа обоих двигателей.

Томск, Наталья Рязанова

Томск. Другие новости 19.07.21

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