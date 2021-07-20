Пожар охватил 800 кв. метров свалки под Рязанью

Сильный пожар случился на свалке под Рязанью. Возгорание обнаружили рано утром, и пожарные смогли локализовать огонь на территории 800 кв. метров.
«Возгорание на площади около 800 кв. метров локализовано, проводятся инженерные работы по недопущению дальнейшего распространения огня и проливка отдельных очагов», – сообщили в опергруппе правительства региона.
Свалка находится в районе южной окружной дороги, и специалисты уже проверяют воздух на содержание вредных веществ. Причины возгорания устанавливаются.
Как сообщал «Новый День», в Ашинском районе Челябинской области пожар случился на бывшей свалке. Пожар случился вечером, жители города пожаловались на неприятный запах.
Рязань, Наталья Рязанова
Рязань. Другие новости 20.07.21
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