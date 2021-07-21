Пилот совершившего жесткую посадку Ан-28 рассказал, что случилось с двигателями

Двигатели пассажирского Ан-28 заглохли, когда самолет вошел в облачность, рассказал пилот Анатолий Прытков. Все попытки завести их заново ничего не дали, и самолет пришлось сажать на болото.

Пилоту пришлось пролететь скопление облаков без движков, потому что производитель не рекомендует запускать их из-за обледенения. Когда самолет вышел из облачности, ни один двигатель так и не заработал.

«В облачности присутствует обледенение, запуск двигателей производителем не рекомендуется. Мы вышли из облаков, приступили к запуску двигателей», – рассказал пилот. Видео опубликовано на странице департамента здравоохранения Томской области в соцсети.

Он пытался завести двигатели до той высоты, когда пришлось выбирать место для аварийной посадки. Пилот и техник предупредили пассажиров, все пристегнули ремни. Стоило самолету коснуться болота, как нос увяз. Самолет смог погасить остаточную скорость, но перевернулся.

Напомним, 16 июля Ан-28 авиакомпании «СиЛА» вылетел из Кедрового в Томск, но пропал с радаров. Самолет нашли по аварийному маячку. Все 15 пассажиров и трое членов экипажа выжили.

Томск, Наталья Рязанова

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