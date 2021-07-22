Главу ставропольского УГИБДД арестовали по делу о взятке на 19 млн рублей

Суд на два месяца арестовал начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова по делу об особо крупной взятке. Ходатайство следователя рассматривал Ессентукский городской суд.
«Судом вынесено постановление об избрании в отношении Сафонова А.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 19 сентября», – рассказали в пресс-службе суда.
Как сообщал «Новый День», 20 июля были задержаны Алексей Сафонов и более 30 его подчиненных. Все подозреваются в организации преступной группы, которая получала взятки от перевозчиков грузов в обмен на незаконные пропуска. Сумму взяток оценили в 19 млн рублей.
Глава МВД Владимир Колокольцев уволил непосредственного начальника задержанного главы УГИБДД – главу краевого главка МВД Сергея Щеткина.
Ессентуки, Наталья Рязанова
Ессентуки. Другие новости 22.07.21
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