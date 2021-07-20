Эхо громкого коррупционного скандала: глава МВД отправил в отставку главного полицейского Ставропольского края

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щеткина. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

По ее словам, решение принято по результатам специальной операции, проведенной при участии ФСБ России.

Как сообщалось ранее, правоохранители задержали начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и более 30 его подчиненных, которые, по версии следствия, состояли в преступной группе и несколько лет получали незаконное вознаграждение от граждан. Общая сумма взятки составила более 19 млн рублей, уточнили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, подозреваемые несколько лет торговали самодельными пропусками для тех, кто занимался перевозкой зерновых культур и инертных грузов на территории края. Водителей с такими пропусками не тормозили за административные правонарушения и не останавливали на стационарных и передвижных постах ГИБДД.

«В результате участники группы получили взятку на сумму более 19 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение организованной группой взятки в особо крупном размере)», – говорится в сообщении.

Следователи готовят документы для ходатайства перед судом об аресте начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, бывшего начальника отдела УГИБДД Александра Аржанухина, инспектора Виталия Мельчикова. Также планируется взять под стражу четверых гражданских лиц.

В рамках расследования было проведено более 80 обысков, во время которых изъяты крупные суммы наличных, дорогостоящие автомобили, документы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.07.21

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