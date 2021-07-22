Фигурант дела о коррупции в ставропольском УГИБДД впал в кому

Один из подозреваемых во взяточничестве в главке ГИБДД Ставропольского края впал в кому. Его доставили в одну из больниц края, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

«Одному из подследственных стало плохо. Сегодня он госпитализирован в одну из больниц на территории края», – написал губернатор Ставрополья в соцсети.

Владимиров не уточнил, с каким диагнозом подозреваемый поступил в стационар. Но вскоре после прибытия в медучреждение пациенту стало хуже.

«Сейчас пациент находится в коме. Врачи оказывают необходимую помощь», – говорится в сообщении.

Напомним, 20 июля правоохранители задержали более 30 человек по уголовному делу о взятке в 19 млн рублей. По данным следствия, они за деньги выдавали незаконные пропуска, позволявшие без остановик миновать посты ГИБДД. Главу УГИБДД по Ставропольскому краю суд арестовал на два месяца.

Ставрополь, Наталья Рязанова

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