Мошенники выманили у сибиряка почти 64 млн рублей

Бизнесмен из города Усолье-Сибирское Иркутской области пожаловался в полицию на столичных мошенников. Они под видом инвестиционной компании выманили у сибиряка около 64 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

46-летний бизнесмен написал заявление и приложил переписку с сотрудником компании. Он обещал сибиряку доход в 10%, и предприниматель перевел деньги на его счет. Когда наступила дата получения процентов, в компании сказали, что счет заблокирован банком.

Тогда бизнесмен и решил идти в полицию.

В полиции установили, что житель Иркутской области не единственный пострадавший от действий этих мошенников. С похожим заявлением обратилась жительница Москвы, лишившаяся миллиона рублей. Следователи выяснили, что компания не занимается инвестиционной деятельностью, и возбудили уголовное дело.

Как сообщал «Новый День», жительница Нижневартовска попалась на уловку мошенника, который предложил ей заработать на инвестициях. 51-летняя женщина взяла в банке два кредита на сумму 900 тыс. рубле и перевела все деньги злоумышленнику.

Москва, Наталья Рязанова

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