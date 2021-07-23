Жительница Иваново сломала позвоночник в маршрутке

Пассажир маршрутки в Иваново после поездки была доставлена в больницу с переломом позвоночника и травмой головы. Очевидцы рассказали, что женщина упала при резком торможении автомобиля.

Инцидент случился утром 21 июля на Почтовой улице. «В микроавтобусе «Фиат» 46-летняя женщина упала в салоне, получив травмы головы и перелом позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в областную больницу», – рассказали в областном главке Следственного комитета.

Следователи начали проверку того, соблюдались ли требования безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров. По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. В отношении водителя уже составлен административный протокол за управление транспортным средством при наличии неисправностей.

Напомним, в Ставрополе четверо взрослых и ребенок пострадали, когда маршрутка выехала на перекресток на красный сигнал светофора. Там машина столкнулась с иномаркой, водителя которой доставили в больницу.

Иваново, Наталья Рязанова

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