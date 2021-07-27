Движение полностью восстановлено на месте размытого моста в Забайкалье

Рабочие завершили строительство временного моста на перегоне Куэнга -Укурей в Забайкальском крае. Теперь поезда без задержек идут в обе стороны, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

27 июля восстановленный участок Транссиба осмотрели губернатор Забайкальского края Александр Осипов, глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров и глава ЗабЖД Александр Скачков.

«Мы устанавливали предварительные сроки, задача была решена практически на 1,5 суток быстрее. Мы уже начинаем поднимать отставленные поезда, соответственно заработает экономика страны», – заявил Белозеров.

Он назвал трудовым подвигом быстрое восстановление движения поездов, поскольку работы велись круглосуточно. Глава РЖД наградил знаками «Почетного железнодорожника» работников Евгения Коновалова и Николая Петина. Они первыми заметили неполадки на путях и остановили составы на подъезде к неисправному мосту.

Скоро через реку Ареда начнут возводить новый мост, который планируется построить меньше чем за год.

«Это надежное, но временное решение. Нужно будет быстро строить новый мост, чтобы обеспечить долгосрочную, безопасную работу. В течение полугода – девяти месяцев мы должны справиться», – цитирует Белозерова пресс-служба РЖД.

Напомним, 23 июля на перегоне Куэнга-Укурей обрушился железнодорожный мост, поскольку грунт размыло сильными ливнями и вышедшей из берегов рекой. Движение по одной ветке запустили 26 июля.

Чита, Наталья Рязанова

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