Пассажирский самолет экстренно сел в Шереметьево из-за утечки топлива

Пассажирский самолет «Боинг-737», вылетевший из Москвы в Самару, экстренно вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика топливного бака. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники в авиационных кругах.

Лайнер благополучно приземлился. «Предварительная причина возврата – течь топлива из двигателя», – приводит ТАСС слова источника.

Самолет вылетел из Шереметьево в 6:25 мск и спустя 40 минут вернулся в аэропорт. На его борту находится 57 пассажиров, уточняет РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», накануне в Симферополе совершил аварийную посадку пассажирский «Боинг» авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс из Москвы. На его борту находились 165 человек. В полете возникли неполадки одного из двигателей – появилась вибрация, отметили экстренные службы.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.07.21

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