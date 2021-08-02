Пранкер получил почти 2,5 года колонии за имитацию в метро «приступа коронавируса»

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор пранкеру из Таджикистана Кароматулло Джаборову за розыгрыш с приступом коронавируса в метро в феврале прошлого года.

Суд признал 26-летнего подсудимого виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ), и приговорил к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы, говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Двое других участников постановочного ролика о «приступе коронавируса» – 26-летние жители Москвы Станислав Мелихов и Артур Исаченко – получили по 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Гособвинение требовало для пранкера 4 года колонии, а для его подельников по 3 года лишения свободы. Джаборов, по данным защиты, полностью признал вину.

Как сообщил адвокат Джаборова Роман Шахманов, его подзащитный может быть освобожден через три недели с учетом времени разбирательства, проведенного в СИЗО. «Это произойдет, если прокуратура и администрация метро не обжалуют приговор. Мы не будем этого делать», – цитирует юриста ТАСС.

Напомним, инцидент произошел 2 февраля 2020 года в вагоне метро на перегоне между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года». Джаборов, на лице которого находилась медицинская маска, упал на пол в вагоне поезда и забился в судорогах. Его друзья при этом начали кричать, что тот болен коронавирусом, после чего среди пассажиров началась паника.

Спустя несколько дней Джаборова задержали и обвинили в хулиганстве. Суд санкционировал арест пранкера.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.08.21

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