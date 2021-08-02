В Воронеже строителя насмерть придавило бетонной плитой

Один строитель погиб, один доставлен в больницу после обрушения бетонной плиты при строительстве онкодиспансера в Воронеже. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.

ЧП случилось около 9 утра 2 августа на улице Достоевского. С высоты 20 метров на двух рабочих обрушился бетонный балкон для подачи стройматериалов. 57-летний каменщик скончался на месте, его 48-летнего коллегу с тяжелыми травмами доставили в больницу.

«Допрашиваются свидетели, будет изъята и изучена служебная и техническая документация. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности строительных работ», – пояснили в региональном управлении СКР.

Как сообщал «Новый День», на стройке жилого дома в Екатеринбурге насмерть разбился 31-летний рабочий из Таджикистана. Он сорвался с мостика при уборке строительной территории и упал с высоты 16 этажа.

Воронеж, Наталья Рязанова

Воронеж. Другие новости 02.08.21

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