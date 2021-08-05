Полиция задержала выбросившего сына с пятого этажа москвича

Полиция задержала 24-летнего жителя Москвы, который выбросил с балкона пятого этажа своего двухлетнего сына. Мальчик в тяжелом состоянии находится в больнице.

Вечером 4 августа прохожие нашли двухлетнего ребенка около многоэтажного дома на улице Шумилова. Прибывшая скорая помощь увезла мальчика в больницу, его состояние оценили как тяжелое.

«Установлено, что ребенка выбросил с балкона 5-го этажа отец, после чего скрылся. Его местонахождение установлено. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего», – рассказали в Следственном комитете.

По данным Лайфа, подозреваемого задержали прямо у его собственного подъезда. Он не сопротивлялся и осознавал, что сделал. Но в момент задержания находился не в адекватном состоянии. Он заявил, что мальчик плохо себя чувствовал, и таким образом отец хотел ему помочь.

Напомним, москвичка отправилась на 17 лет в колонию строгого режима за то, что 4 декабря выбросила 3-месячную дочь подруги из окна 13 этажа.

Москва, Наталья Рязанова

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