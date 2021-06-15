Выкинула в окно: москвичка признана виновной в убийстве 3-месячной девочки

Сегодня в Москве вынесен приговор местной жительнице Дарье Шавелкиной, которая обвинялась в убийстве малолетнего ребенка. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, женщине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщалось ранее, 4 декабря 2020 года на территории Троицкого и Новомосковского округа вблизи жилого дома было обнаружено тело грудного ребёнка с травмами, характерными при падении с высоты. В ходе следствия было установлено, что знакомая семьи находилась в гостях – когда мама вышла в другую комнату, она взяла 3-месячную девочку на руки и выбросила из окна 13 этажа.

Во время проведения следственных действий обвиняемая сообщила, что мотивом преступления явился конфликт с матерью ребенка. В ходе допроса женщина отметила, что у нее произошло обострение психического расстройства. Выводы проведенной стационарной психолого- психиатрической экспертизы показали, что фигурантка симулировала болезнь.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.06.21

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