Стало известно о состоянии мальчика, выброшенного с балкона отцом

Двухлетний мальчик остается в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него переломы бедра и ребер, ушиб головного мозга с кровоизлиянием, пневмоторакс. Очевидцы рассказали, что отец пострадавшего выглядывал из окна, пока его сына спасали прохожие и врачи скорой помощи.

Москвич Леонид Кудрявцев уже привлекался к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Тогда его оштрафовали, теперь он задержан и находится под следствием.

Следователи показали короткий ролик с Кудрявцевым, который признается на камеру, что выбросил сына с балкона пятого этажа.

По сведениям Лайфа, в момент происшествия в квартире находилась мать подозреваемого. Она ушла на кухню и оттуда услышала крик. Женщина призналась, что ее сын увлекается запрещенными веществами.

Мать мальчика сейчас в Подольске, ее привезут в СКР для допроса.

Напомним, вечером 4 августа во дворе многоэтажного дома нашли ребенка с тяжелыми травмами и доставили в больницу. Следователи установили, что отец выбросил малыша из окна балкона на пятом этаже. Подозреваемый задержан.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.08.21

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