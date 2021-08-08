Любовь Соболь уехала из России вопреки запрету суда

Юрист признанного экстремистским и запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь нарушила судебный запрет и покинула Россию. Она отправилась в Стамбул, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источник.

«Любовь Соболь улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа», – рассказал собеседник. Но это не конечный пункт поездки, там Соболь сделает пересадку. Пункт назначения пока неизвестен.

Напомним, 3 августа суд в Москве приговорил Соболь к полутора годам ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарных норм на несанкционированных акциях. В течение этого времени ей запретили выезжать за пределы Московской области, посещать массовые мероприятия и покидать квартиру в ночное время.

Как сообщал «Новый День», по той же статье вынесен приговор Олегу Навальному, брату политика Алексея Навального. Его свободу суд ограничил на год.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 08.08.21

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