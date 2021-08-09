Пьяный туляк застрелил двухлетнюю девочку на руках у матери

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти двухлетней девочки от огнестрельной раны. Ребенок находился на руках у матери, в которую выстрелил односельчанин.

Инцидент случился вечером 8 августа в деревне Панарино Тульской области. Местная жительница шла по улице с дочерью на руках, когда стала мишенью для пьяного соседа.

«Местный житель 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину.​ От полученного ранения головы ребенок скончался на месте. Женщина с повреждениями доставлена в больницу», – рассказали в ведомстве.

Подозреваемый уже задержан. Следователи готовят документы для суда, чтобы арестовать его до конца расследования. Прокурорские работники начали проверку работы органов, осуществляющими контроль за оборотом оружия на территории района.

Напомним, житель Читы приговорен к 17 годам в колонии строгого режима за убийство девятилетней девочки. Пьяный читинец выстрелил в дверь соседа из охотничьего ружья и попал в ребенка, который стоял за дверью.

Тула, Наталья Рязанова

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