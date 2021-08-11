В Москве ревнивец обезглавил даму сердца и покончил с собой

Москвич покончил с собой после того, как жестоко убил возлюбленную. Его тело нашли под окнами многоквартирного дома на юго-востоке столицы.

Тело мужчины нашли прохожие вечером 10 августа. Прибывшие сотрудники полиции вычислили квартиру, из которой он мог упасть, и поднялись туда.

«В квартире обнаружено тело женщины 1979 года рождения с отделенной от туловища головой и множественными ножевыми ранениями в области груди и живота», – рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

По версии следствия, мужчина сначала расправился с сожительницей, а потом покончил с жизнью. Сотрудники СКР допрашивают соседей, а погибшему проведут психолого-психиатрическую экспертизу посмертно. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ – убийство.

Как сообщал «Новый День», житель Новосибирска из ревности зарезал жену и друга, который пришел в гости.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.08.21

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