Житель Новосибирска из ревности зарезал мужчину и женщину

В Новосибирске мужчина зарезал двоих человек. Поводом для убийства послужила ревность. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следствия, пара пришла в гости к супругам, они начали распивать алкогольные напитки. В какой-то момент хозяину квартиры показалось, что гость уделяет внимание его жене, он схватил нож и нанес множественные ранения в область шеи и головы мужчины. После он также ранил сожительницу пострадавшего, оба перестали подавать признаки жизни.

Злоумышленник скрылся с места преступления, а его супруга выбежала на улицу и попросила помощи у прохожих.

Вскоре полицейские задержали убийцу. «В ходе производства следственных действий фигурант по делу подтвердил свою причастность к совершению преступления, ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», – говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи ходатайствовали перед судом о заключении подозреваемого под стражу.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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