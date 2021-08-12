Сибирячка сдавала своих малолетних детей в аренду педофилам

Суд в Красноярском крае приговорил 30-летнюю мать двоих детей к 17 годам общего режима за то, что отправляла малышей к педофилу. Женщина называла его «другом семьи» и просила плату за сексуальную аренду своих детей, сообщает «Россия-1».

Обвинение доказало, что женщина периодически отправляла своих детей трех и пяти лет к 64-летнему знакомому. Он платил ей по тысяче рублей за сексуальные услуги от малолетних. Однажды в насилии участвовали также два его приятеля 58 и 50 лет.

Эксперты установили, что 50-летний мужчина не осознавал свои действия в силу психического заболевания. Его отправили на принудительное лечение.

Двое других педофилов предстали перед судом. 64-летнего «друга семьи» приговорили к 23 годам в колонии строгого режима. Его 58-летнего приятеля – 12,5 года строгого режима.

Напомним, 30-летний челябинец на 17 лет отправился в колонию строгого режима за откровенную переписку с девочками 10-14 лет. Ранее мужчина уже был судим за насильственные действия сексуального характера против несовершеннолетних.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 12.08.21

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