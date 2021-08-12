Мальчика убило током в школе в Нижнем Новгороде

Девятилетний мальчик погиб от удара током на территории школы в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Следователи предположили, что он хотел заглянуть в спортзал.

Тело школьника нашли вечером 11 августа рядом с образовательным учреждением. По ожогу на руке следователи предположили, что ею мальчик схватился за кабель и получил смертельный удар током.

«По предварительным данным, мальчик обнаженной частью тела осуществил касание гофрированной трубы для кабеля, находящейся под окнами спортивного зала школы, в результате чего получил поражение электрическим током», – пояснили в Следственном комитете.

Ведомство возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ). Тело погибшего отправят на экспертизу для точного установления причины смерти.

Как сообщал «Новый День», двое студентов Сахалинского госуниверситета погибли от удара электрическим током в душевой общежития.

Нижний Новгород, Наталья Рязанова

Нижний Новгород. Другие новости 12.08.21

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