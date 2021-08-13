Увеличилось число погибших при взрыве автобуса в Воронеже

Еще одна пострадавшая в результате взрыва в автобусе в Воронеже умерла в больнице. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале. Таким образом, число жертв происшествия увеличилось до двух.

«В БСМП №1 скончалась еще одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким», – написал глава региона.

Ранее Гусев сообщил, что при взрыве пострадали 19 человек, погиб один человек – в реанимации скончалась женщина, которой взрывной волной оторвало ступни.

Взрыв в автобусе произошел вечером 12 августа, когда он находился на остановке и высаживал пассажиров. Следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ).

Предварительная версия о неполадках газового оборудования, установленного в автобусе, может не подтвердиться. Машина была оснащена дизельным двигателем, и ее не переводили на работу на газу. Также известно, что эксперты не нашли следов взрывчатого вещества в автобусе. Предварительно установлено, что взрыв произошел в районе бензобака в левой части автобуса, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Воронеж, Наталья Петрова

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