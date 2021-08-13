Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже

Трое пострадавших при взрыве в рейсовом автобусе находятся в реанимации в воронежской больнице скорой помощи. Состояние еще пятерых оценили как средней тяжести, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Медики уточнили, что при взрыве пострадали 18 человек. Трем оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение. У одного пострадавшего ожоги 1-2 степени, он в состоянии средней тяжести. Еще один пассажир получил травмы ног и глаз, его осмотрел офтальмолог.

Губернатор Воронежской области заверил, что пострадавшим и семье погибшей женщины окажут всю необходимую помощь. Суммы денежных выплат определят позже.

Власти региона поручили проверить безопасность общественного транспорта и провести инструктаж с работниками.

«С утра 13 августа на конечных остановках начнутся массовые проверки пассажирского транспорта. Предприятиям-перевозчикам доведут рекомендации по усилению безопасности», – пояснили в пресс-службе обастного правительства.

Предварительная версия о неполадках газового оборудования может не подтвердиться. Автобус был оснащен дизельным двигателем, и его не переводили на работу на газу, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ). По поручению руководителя СКР Александра Бастрыкина в Воронеж направлены опытные криминалисты, которые помогут установить причину взрыва.

Как сообщал «Новый День», вечером 12 августа в воронежском автобусе случился взрыв. Транспорт находился на остановке и высаживал пассажиров. В салоне находились 30 человек, 18 получили травмы различной степени, одна женщина лишилась ноги и умерла.

Воронеж, Наталья Рязанова

Воронеж. Другие новости 13.08.21

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