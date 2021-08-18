Вагон-ресторан закрыли на месяц после отравления детей

Суд приостановил работу вагона-ресторана в поезде Мурманск-Адлер за нарушения санитарных норм. Организовавшую его работу компанию «НапиткиТрансСервис» признали виновной по ст.6.6 КоАП РФ.

Специалисты Роспотребнадзора проверили ресторан в составе поезда и нашли множество нарушений. Холодильники в вагоне работали плохо, на кухне было грязно, разделочные доски и ножи не правильно хранились. Работники ресторана сами были больны норовирусом, который вызвал недомогание у детей, путешествующих в поезде.

«Доказательства являются достаточными для установления вины ООО «НапиткиТрансСервис». Назначить наказание в виде административного приостановления деятельности вагона ресторана № 63597 сроком на 30 суток с 10 августа», – сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Как сообщал «Новый День», 7 августа первых 20 заболевших детей сняли с поезда Мурманск-Адлер. Позже число заболевших выросло до 95 человек. специалисты определили, что дети заразились норовирусом второго типа.

СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В Ростовской области и Краснодарском крае следователи задержали повара, официанта и директора вагона-ресторана поезда Мурманск-Адлер.

Сочи, Наталья Рязанова

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