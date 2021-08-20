Жительница Татарстана семь лет торговала детьми

Безработная жительница Татарстана наладила схему торговли младенцами. За семь лет она переправила за границу как минимум восемь детей.

По версии следствия, с января 2011 до декабря 2018 жительница Зеленодольска в Татарстане продавала иностранцам малышей от суррогатных матерей. За одного ребенка она просила у иностранных клиентов 32 млн рублей.

С помощью «коррупционных связей» с «Росюрконсалтингом», «Европейским центром суррогатного материнства» и ООО «Мединвест» подозреваемая находила готовых родить женщин и скрепляла сделки. Сотрудники ЗАГСа помогали ей оформлять документы на детей, передает телеграм-канал «Опер слил».

Сотрудники следственного комитета задержали 40-летнюю подозреваемую. Против нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109, ч.2 ст.127.1 УК РФ. Ранее двух фигурантов суд арестовал до конца расследования, и правоохранители ищут еще двух.

Напомним, схему торговли детьми с помощью суррогатных матерей недавно раскрыли на Украине. Организатором оказался руководитель одной из специализированных клиник, который помогал иностранцам устраивать фиктивные браки и вывозить младенцев за границу.

Казань, Наталья Рязанова

Казань. Другие новости 20.08.21

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