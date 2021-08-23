СКР возбудил несколько дел после побега пациентов из психдиспансера в Бурятии

Следователи квалифицировали действия бежавших из бурятского психдиспансера осужденных как повреждение чужого имущества и причинение легкого вреда здоровью. Отдельно правоохранители оценят поведение персонала больницы, сообщили в управлении Следственного комитета в республике.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ, халатность, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников диспансера, ответственных за соблюдение мер безопасности и режима», – рассказали в ведомстве.

В отношении возвращенных в диспансер беглых осужденных возбуждены дела по «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ и ч. 1 ст. 167 УК РФ. Поскольку происшествие получило большой резонанс, прокуратура передала материалы в Следственный комитет.

Как сообщал «Новый День», днем 21 августа пациенты психдиспансера устроили беспорядки и ранили санитара. Пока персонал отвлекся, семеро сбежали. Их вернули в учреждение в тот же день.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

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