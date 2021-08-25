ФСБ задержала более 30 террористов в четырех регионах РФ

Сотрудники ФСБ провели спецоперации сразу в четырех регионах России. Были задержаны не только обычные члены, но и главари террористической и запрещенной в РФ организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

Задержания прошли в Москве, Новосибирске и областном селе Прокудское, Якутске, Красноярске и краевом городе Канске. Вместе с сотрудниками ФСБ работали бойцы Росгвардии.

«Пресечена деятельность межрегиональной структуры террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Задержан 31 человек из числа ее главарей и рядовых участников», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным службы, члены ячейки вербовали рекрутов для боевых действий и переправляли за границу. Они же вели пропаганду за террористическую деятельность и собирали деньги на содержание и вооружение боевиков в Сирии. Во время обысков изъяли сотовые телефоны, накопители информации, банковские карты и запрещенную литературу.

Как сообщал «Новый День», в середине августа ФСБ раскрыла в Крыму ячейку запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». В Севастополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах задержали двух организаторов и трех активных участников ячейки.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.08.21

Итоги спецоперации в Краснолесье: всех отпустили (ВИДЕО). / На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла. / «Упал с высоты 16-го этажа»: в Москве завели уголовное дело после гибели рабочего. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»