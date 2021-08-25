Владимирский пенсионер утонул во время процедур в фитнес-клубе

Пенсионер из Коврова Владимирской области утонул в бассейне фитнес-клуба. Сотрудники пытались его откачать, но не получилось, сообщили очевидцы в сообществе «Подслушано Ковров».

70-летний мужчина захлебнулся время процедур в бассейне фитнес-клуба. Работники оперативно вытащили его на бортик бассейна и пытались привести в чувство. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.

Обстоятельства случившегося проверяют правоохранители. По предварительным данным, у мужчины не было хронических заболеваний. После заключения судмедэксперта будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как сообщал «Новый День», в начале апреля в одном из челябинских бассейнов умерла 67-летняя женщина. Во время плавания ей стало плохо. Медик бассейна продержал пенсионерку живой до приезда скорой, но врачи не смогли ей помочь.

Ковров, Наталья Рязанова

Ковров. Другие новости 25.08.21

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