WhatsApp впервые получил штраф за нелокализованные данные пользователей

Суд в Москве назначил мессенджеру WhatsApp штраф в 4 млн рублей за отказ локализовать в РФ данные пользователей. Миллионные штрафы снова получили Twitter и Facebook за то же деяние повторно.

«WhatsApp LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», – сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

Ранее днем судья рассмотрел административные дела в отношении Facebook lnc и Twitter, Inc. Компании уже наказывались за отказ локализовать в РФ данные пользователей. Повторные штрафы составили 15 млн рублей для Facebook и 17 млн рублей для Twitter.

Напомним, в начале июля за аналогичное деяние впервые оштрафовали компанию Google. С компании впервые взыскали три миллиона рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 26.08.21

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