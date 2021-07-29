Штраф на 3 млн рублей: Google наказали за отказ локализовать данные россиян

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google штраф 3 млн рублей из-за отказа локализовать персональные данные российских пользователей на территории страны. Это первый подобный штраф в отношении Google.

«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (речь идет о нарушении законодательства Российской Федерации в области персональных данных – прим. ред.), компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рулей», – цитирует пресс-секретаря Таганского суда Зульфию Гуринчук РИА «Новости». Максимальное наказание по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ для юридического лица – штраф в 6 млн рублей.

В конце июня Роскомнадзор оформил протокол об административном правонарушении в отношении Google после того, как руководство компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook, Twitter и других зарубежных соцсетей перенести в Россию базы с персональными данными россиян до 1 июля. За отказ выполнить это требование компании ждет наказание в виде штрафа в размере от 1 млн до 6 млн рублей, за повторное нарушение – от 6 млн до 18 млн рублей.

Добавим, что 1 июля президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные иностранные IT-компании открыть филиалы на территории России. Это правило касается владельцев интернет-ресурсов, которые посещают более 500 тыс. россиян в сутки. За невыполнение требования компаниям могут запретить публиковать рекламу, проводить платежи в свой адрес, а также собирать личные данные граждан РФ. Под действие этой нормы могут попасть Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Google AdWords, YouTube, WhatsApp, Telegram и др.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.07.21

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