Роскомнадзор дал Facebook и Twitter срок для локализации базы данных россиян

Роскомнадзор потребовал от Facebook, Twitter и других соцсетей перенести в Россию базы с персональными данными российских пользователей до 1 июля. Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на заседании коллегии ведомства в среду, 26 мая. За отказ от выполнения этого требования предусмотрены крупные штрафы.

«До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей», – сообщается на слайде, представленном Вагнером. Чиновник заявил, что ведомство ждет от компаний информацию о выполнении этого требования до 1 июля, сообщает ТАСС.

Согласно федеральному закону «О персональных данных», российские и иностранные компании должны хранить персональные данные россиян только на территории РФ. Это требование распространяется на зарубежные компании, которые осуществляют деятельность, направленную на территорию страны, но не имеют физического присутствия в стране.

За игнорирование требования компании ждет наказание в виде штрафа в размере от 1 млн до 6 млн рублей, за повторное нарушение – от 6 млн до 18 млн рублей.

На прошлой неделе в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать филиалы на территории России. Это правило коснется владельцев интернет-ресурсов, которые посещают более 500 тыс. россиян в сутки. За невыполнение требования компаниям могут запретить публиковать рекламу, проводить платежи в свой адрес, а также собирать личные данные граждан РФ. Под действие этой нормы могут попасть Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Google AdWords, YouTube, WhatsApp, Telegram и др.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.05.21

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