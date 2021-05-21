В Госдуму внесли законопроект о «приземлении» IT-гигантов

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, обязывающий зарубежные IT-компании открывать филиалы на территории России. Документ подготовлен группой думских депутатов и главой временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексеем Пушковым.

«В Государственную Думу внесен законопроект, обязывающий владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов открывать официальные представительства в РФ», – сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Авторы указали, что зарубежные компании занимают существенную долю рынка информационных технологий, при этом формально оставаясь вне российской юрисдикции. Так, компании Facebook и Twitter не имеют на территории России официальных представительств, а действующие в стране ООО «Гугл» и ООО «Эпл Рус» не являются официальными представительствами материнских компаний. Это создает трудности в случаях, когда контент в соцсетях нарушает российские законы.

«Требования российских госорганов рассматриваются зарубежными компаниями как выход за пределы юрисдикции РФ. Судебные и административные споры по таким вопросам приобретают политическую окраску», – говорится в пояснительной записке.

Поэтому депутаты предложили обязать владельцев соцсетей, а также провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в Сети открывать филиалы, представительства или юрлица в России. Это правило коснется владельцев интернет-ресурсов, которые посещают более 500 тыс. россиян в сутки.

Законопроект предусматривает и меры воздействия на IT-компании: запрет на публикацию рекламы, на проведение платежей в адрес ресурса, на сбор и передачу личных данных россиян.

Как сообщал «Новый День», планируется также обязательная регистрация IT-гигантов в Роскомнадзоре. Они должны будут создать свой личный кабинет на платформе ведомства для упрощения сотрудничества.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.05.21

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