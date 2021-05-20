IT-гигантов обяжут регистрироваться в Роскомнадзоре

Россия обяжет международные IT-компании не только создавать свои филиалы на ее территории, но и регистрироваться в Роскомнадзоре. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал эти условия выполнимыми.

«Эти требования может выполнить любой. Мы не предъявляем невыполнимые требования. Они очень просты и логичны», – написал он в своем Telegram-канале.

Иностранные компании, владеющие информационными ресурсами, куда ежедневно заходят 500 тыс. россиян, должны будут создать личный кабинет на платформе РКН. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет подан в Госдуму, напомнил депутат.

Как сообщал «Новый День», думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи анонсировал законопроект о «приземлении» крупных интернет-компаний на территории России. Изменения в законодательстве вызваны попытками владельцев соцсетей уклониться от соблюдения российского законодательства, поскольку из штаб-квартиры находятся в других государствах. Их планируется обязать создавать в РФ полноценные филиалы, которые могут представлять ресурсы в суде. Альтернативой будет запрет на показ рекламы и платежные транзакции в адрес соцсетей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.05.21

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