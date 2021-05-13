Госдума предложила «приземлить» в России зарубежных IT-гигантов

Госдума планирует заставить зарубежные социальные сети открыть филиалы на территории России. Альтернативой может стать запрет на размещение рекламы и получение платежей от россиян.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что они с коллегами почти завершили работу над законопроектом о «приземлении» крупных интернет-компаний в нашей стране.

Депутат отметил, что многие IT-гиганты пользуются своим монопольным положением и фактически уходят от ответственности за нарушение российских законов – речь идет о распространении «общественно-опасной информации: детская порнография, суицид, наркотики, пропаганда терроризма и экстремизма». Все потому, что они не открывают представительства на территории страны.

«Законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. чел открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность. В том числе в государственных и судебных инстанциях», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

В случае отказа компаний действовать в рамках нового закона власти России смогут не только ограничить доступ к соцсети. IT-гигантам может грозить запрет проводить платежей в адрес соцсети, публиковать рекламу и рекламировать себя, а также собирать и передавать персональные данные.

Хинштейн пообещал, что названные меры не будут ущемлять интересы российских пользователей. Законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы в ближайшее время.

Как сообщал «Новый День», в середине марта интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предсказал жесткую информационную конфронтацию в мире в августе-сентябре на фоне усиления контроля за зарубежными IT-гигантами в РФ.

Напомним, в марте Роскомндазор замедлил работу Twitter для россиян из-за отказал сервиса удалять противоправный контент. По тем же основаниям компанию несколько раз штрафовали, в том числе на 8,9 млн рублей в начале апреля.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.05.21

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