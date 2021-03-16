Что ждет социальные сети: когда в России «отрубят» YouTube и Facebook?

Контроль социальных сетей и давление на зарубежные IT-гиганты в России будут усиливаться. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким прогнозом выступил Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сегодня за круглым столом «Будущее Рунета». По его мнению, ужесточения со стороны государства нужно ожидать с приближением сентябрьских выборов.

«Я думаю, что август-сентябрь месяц мы получим жесткую информационную конфронтацию мировую. И влияние с точки зрения выборов, с точки зрения давления на общественность, и с точки зрения контроля общественного IT-гигантами и государственными системами – все это будет на наших глазах при нашей жизни, в ближайшее время», – заявил Интернет-омбудсмен.

«Далее риторика власти будет только усиливаться, она продолжается уже лет шесть и будет усиливаться… Управление смыслами, контроль социальных сетей, контроль, соответственно, сервисов, влияние на информационных гигантов и монополистов», – пояснил он.

Обсуждая тему замедления «Твиттера», участники круглого стола сошлись во мнении, что это лишь иллюзия борьбы и, скорее, путь «в никуда». «Твиттер», по сути, агрегатор СМИ, дайджест новостей, маленькая компания, которая не будет сражаться. Как считает Мариничев, «Твиттер» уйдет из России, если не удастся договориться с Роскомнадзором.

Что касается сетей YouTube и Facebook, то на вопрос, когда их «отрубят», прозвучал дружный ответ: «Никогда. Если бы могли, уже б закрыли». По мнению участников круглого стола, это абсолютный бред, запугивание, вешанье лапши на уши, и никто в России не возьмет на себя такую ответственность.

«Потому что это уже не просто стрелять себе в ногу, это рубить себе ногу. Вы же понимаете, сколько на этом завязано: есть страницы государственных телеканалов, это многочисленные страницы регионов, чиновников. Это большая история, которая интегрирована в нашу жизнь», – подчеркнул завкафедрой новых медиа и теории коммуникации журфака МГУ Иван Засурский.

Москва, Мария Соколова

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